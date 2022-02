Il Veneto passa in zona bianca, il Fvg in quella gialla da lunedì 28: è ufficiale

ROMA - Alla luce dei dati della Cabina di Regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca da lunedì 28 febbraio. Lo comunica il ministero della Salute. La situazione del Friuli Venezia Giulia è in fase di miglioramento. La regione, infatti, che con la nuova ordinanza del ministro della Salute passa in area gialla, era precedentemente classificata in fascia arancione.