Nel giorno in cui il Veneto ha superato il milione di dosi somministrate, è giunta - fortunatamente puntuale - la fornitura del vaccino Pfizer. Sono 125mila dosi e saranno le uniche per tutta la settimana perché da Moderna e da AstraZeneca, dopo le consegne di sabato scorso, da qui a domenica non giungerà neanche una goccia. La disponibilità complessiva nei magazzini, oltre ai 125mila Pfizer, è di 39.546 Moderna e 99.429 AstraZeneca con la...

