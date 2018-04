Veneto, un turismo da record â€‹ma un visitatore su 7 è in nero

di Alda Vanzan

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

L'OPINIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo, ilè sempre il numero uno, prima regione in Italia per numero e permanenza di visitatori. I dati ufficiali del 2017 presentati ieri dall'assessore Federico Caner sono impressionanti:(cioè turisti che hanno soggiornato almeno una notte) e quasi, cioè chi si è fermato a dormire almeno due notti. Nel 2016 le presenze erano state 65 milioni ed era già un record.Nel 2017, con un incremento del 5,8%, se ne è battuto un altro. Ma ai 69 milioni di presenze ufficiali bisognerebbe sommare tutto il: a Venezia provincia nel 2017 ci sono stati 9,5 milioni di arrivi (su un totale di 19) e 37 milioni di presenze (sulle 69 complessive). Di questi 37 milioni, più di 11 riguardano Venezia città (7,8 centro storico, 3,2 Mestre, 0,5 Lido). Crescono anche le altre province, con l'unica eccezione di Belluno: c'è più gente che va in montagna (+3%), ma per vacanze più brevi (presenze - 4,2%)...