​Il Veneto stanzia 5 milioni di euro per gli immigrati, ma solo quelli regolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ai dem sono strabuzzati gli occhi, nel: «». Per la verità la frase continuava con una significativa aggiunta («»), ma tant'è, in una giornata di rara concordia, ieri l'assemblea legislativa del Veneto ha approvato quasi all'unanimità il Piano triennale di massima 2019-2021 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione. In sostanza si tratta di un programma che,(«Ma solo a quelli», ha precisato l'assessore zaiana Manuela Lanzarin), come, supporto per l'dei soggetti deboli, incentivazione del rientro volontario assistito, ricerca e analisi del fenomeno migratorio.