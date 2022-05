Società sportive venete, due bandi da 500mila euro per giovani ed eventi. Altri 650.000 per gli impianti

VENEZIA - La giunta regionale del Veneto su proposta dell'assessore allo Sport ha approvato con delibera due nuovi bandi per l'erogazione di contributi al fine di promuovere la pratica sportiva tra i giovani per un totale di 200 mila euro e per la realizzazione di eventi sportivi per 300 mila euro. Ha approvato inoltre con una terza delibera lo scorrimento della graduatoria 2021 per l'accesso ai contributi per opere di miglioria anche strutturale degli impianti sportivi che verranno finanziati per il 2022 per la somma di 650 mila euro.

Il bando per la concessione di contributi a favore dell'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva punta a ridare slancio al settore dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria. Lo stanziamento complessivo ammonta a 200 mila euro ed è destinato a sostenere le spese per l'organizzazione e la promozione di corsi di avviamento allo sport dei giovani dai 6 ai 16 anni per un minimo di 1000 euro e un massimo di 3000 euro. C'è tempo 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR per presentare domanda. Con una seconda delibera la giunta regionale ha approvato l'«Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali - Azioni specifiche regionali - Iniziative dirette della Giunta regionale - Organizzazione e realizzazione di eventi sportivi» come previsto dalla legge regionale 11 maggio 2015. In totale viene stanziata la somma di 300 mila euro, come prevede il Piano esecutivo annuale per lo sport 2022, a titolo di contributo all'organizzazione e realizzazione condivisa - con CONI, CIP, le Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche e altri soggetti pubblici o privati - di eventi sportivi che abbiano carattere di particolare interesse per la Regione.