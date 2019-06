Salvini: «Mai così positivo il clima con il Veneto, nessuna lite nella Lega»

«Surreali ricostruzioni di inesistenti litigi all'interno della Lega. Il clima non è mai stato così positivo, il rapporto mai così solido e gli obiettivi da realizzare (autonomia e taglio delle tasse) mai così a portata di mano. L'inaugurazione del primo, storico tratto della Pedemontana risale a pochi giorni fa, e tanti altri cantieri sono in via di sblocco (in primis l'alta velocità fra Brescia, Verona e Vicenza). Il popolo Veneto non ci ha mai dato così tanta fiducia ed affetto, con il 50% dei voti e tanti nuovi sindaci, solo pochi giorni fa! Con Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti mi sento e confronto quasi tutti i giorni, gli sciacalli si mettano l'animo in pace: in Lega dedichiamo il nostro tempo a lavorare, non a litigare».



Così il segretario della Lega Matteo Salvini smentisce i "mal di pancia" all'interno del partito sulla scelta del commissario in Veneto.

