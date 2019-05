Lavoro in Veneto: c'è chi rifiuta i turni di notte o il weekend, e mancano gli "specialisti"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIRA - In Veneto c'è chi rifiuta di lavorare al fine settimana o di notte. E. IncontraLavoro, l'iniziativa lanciata dalla Regione Veneto, cerca di avvicinare domanda e offerta attivando momenti d'incontro sul territorio. Ieri giornata di selezione in 15 sedi. Oltre 3200 i candidati preselezionati dal Centri per l'Impiego che hanno potuto incontrare direttamente 330 tra agenzie e aziende in apposite postazioni, per presentare i curricula e discutere delle competenze e delle professionalità acquisite. In palio 2300 posti. L'iniziativa di IncontraLavoro è alla terza edizione ed è promossa anche da Veneto Lavoro in collaborazione con i Centri per l'Impiego e con la partnership di AlmaLaurea.