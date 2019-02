Influenza al picco: 61.800 nuovi casi in una settimana, 255mila in totale

VENEZIA - L' influenza stagionale è arrivata al picco anche in Veneto e secondo gli esperti della Direzione Prevenzione della Regione lo raggiungerà in questa o nella prossima settimana. Lo indica il settimo Rapporto Epidemiologico della Regione, elaborato sui dati raccolti dai 116 medici di famiglia nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio, e diffuso oggi dall'Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin. L'incidenza regionale, ancora in aumento, ha raggiunto 12,60 casi per mille residenti, leggermente inferiore a quella nazionale del (13,76 per mille), il che significa che in questa settimana si sono messi a letto circa 61.800 pazienti, 255.500 dall'inizio della sorveglianza.



Il virus ha provocato finora 41 casi gravi con complicanze, con nove decessi, segnalati dall'Ulss Euganea (5), dalla Scaligera (2) e uno ciascuno da Marca Trevigiana e Serenissima. Le persone colpite sono state per l'83% maschi, con un'età media di 56,4 anni, tutti ricoverati nelle Terapie Intensive degli ospedali. Come ogni anno la fascia di età più colpita è quella pediatrica tra 0 e 4 anni (47,41 per mille), seguita da quella tra 5 e 14 anni (19,63 per mille), dalla fascia centrale, tra 15 e 64 anni (11,95 per mille) e quella degli over 65 (3,23 per mille). «Secondo i nostri esperti - commenta Lanzarin - il picco massimo sarà alla fine tra i più alti degli ultimi anni, ma la situazione, a parte qualche inevitabile e momentanea situazione di stress in alcuni Pronto Soccorso, legata anche alla carenza di medici per l'emergenza urgenza, è stata affrontata e lo sarà fino al termine delle necessità con efficacia e una buona organizzazione, sia ospedaliera che territoriale».

