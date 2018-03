di Paola Treppo

il Veneto si piazza all’8° posto e il Friuli al 9°, sorpassati da Trentino Alto Adige (5° posto)

Le meno ricche fra le più ricche. Non è uno scioglilingua ma la condizione che emerge perin base allef 2017 riferite ai redditi dell’anno precedente. Le due regioni si piazzano infatti all'ottavo (Veneto) e al non (Fvg) posto nella classifica dei redditi medi: in pratica le ultime del Nord Italia.Nella classifica nazionale, che vede in prima posizione la, seguita a ruota dae Piemonte (4° posto). Seguono, in coda, le regioni del Centro e del Sud dell’Italia: dalla Toscana (10° posto) e da poi Umbria, Marche e Abruzzo. Quattordicesima in classifica la Sardegna fino ad arrivare alle ultime tre: Basilicata, Molise e Calabria.Nel Nordest si piazza al quinto posto Ilcon une un reddito imponibile medio di 21.337 euro (i contribuenti sono 839.785). In ottava posizione ilcon une un reddito imponibile medio di 21.054 euro (i contribuenti sono 3.548.343). Al nono posto ilcon une un reddito imponibile medio di 21.010 euro (i contribuenti sono 920.062).Al primo posto c’è la Lombardia con un reddito complessivo medio di 24.748 euro e un reddito imponibile medio di 23.807 euro (i contribuenti sono 7.124.965). Ultima posizione per la Calabria con un reddito complessivo medio di 14.946 euro e un reddito imponibile medio di 14.760 euro (i contribuenti sono 1.185.835)., seguita a ruota da; la più povera èè in sesta posizione, seguita da. Di seguito l'elenco dalla provincia più ricca a quella più povera, dove il primo valore è il reddito imponibile medio e il secondo valore indica il numero dei contribuenti.1): 22.607 euro, 180.061 contribuenti2) Bolzano: 22.355 euro, 423.743 contribuenti3): 21.923 euro, 662.017 contribuenti4) Vicenza: 21.338 euro, 616.571 contribuenti5) Treviso: 21.104 euro, 616.571 contribuenti6): 20.985 euro, 623.216 contribuenti7) Verona: 20.897 euro, 674.365 contribuenti8): 20.731 euro, 230.264 contribuenti9): 20.677 euro, 401.374 contribuenti10) Trento: 20.303 euro, 416.042 contribuenti11) Gorizia: 20.182 euro, 108.363 contribuenti12): 20.118 euro, 160.846 contribuenti13) Rovigo: 18.381 euro, 180.414 contribuentiFonte: elaborazioni Ires Fvg su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze