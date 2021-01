Il Veneto passa in fascia arancione da domenica 10: «Incidenza elevata»

Il Veneto sarà in fascia arancione da domenica 10 gennaio. Oltre al Veneto sono arancioni anche Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

Incidenza elevata in Veneto

Si osserva, dopo alcune settimane di diminuzione, nuovamente un aumento dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni (313,28 per 100.000 abitanti dal 21 dicembre al 3 gennaio rispetto a 305,47 per 100.000 abitanti dal 14 al 27 dicembre). Si evidenzia, in particolare, il persistente valore elevato di questo indicatore nella Regione Veneto (927,36 per 100.000 abitanti negli ultimi 14 gg). Lo rileva la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute.

Ultimo aggiornamento: 13:56

