Veneto in fascia gialla, Zaia: «Rischio dietro l'angolo, ora la partita è nelle nostre mani»

Veneto fascia gialla, decisione attesa e penata tutto il giorno. Il commento del governatore Luca Zaia, a caldo dopo le dichiarazioni del premier Conte in diretta tv. Il governatore tornerà sulla materia domani, alle 12.30, nel punto stampa.

Zaia e il Veneto in fascia gialla

«La classificazione delle Regioni in diverse aree non deve scatenare una guerra tra poveri. Non è il caso di pensare adesso che ci siano primi della classe e sfortunati. Per quanto riguarda il Veneto, la nostra classificazione in area gialla dimostra che fino ad ora, ripeto fino ad ora, il sistema di gestione e il modello sanitario hanno tenuto . Per tutti noi – ammonisce – non è un punto di arrivo, ma di partenza, perché il rischio che la situazione possa peggiorare è dietro l’angolo».

«Per evitare un cambio di area – aggiunge il governatore – è necessario che ci impegniamo tutti con l’uso ossessivo della mascherina, con il distanziamento evitando ogni possibile forma di assembramento, con l’igienizzazione costante delle mani. Sono sfide semplici da affrontare per ognuno di noi, ma che ci permetteranno di fare un grande lavoro di squadra».

«Ora la partita è nelle nostre mani – conclude Zaia - La sanità ha bisogno di tutti noi, perché non possiamo correre il rischio di mandare in crisi gli ospedali. La sfida e il futuro della nostra comunità sono in mano a ognuno di noi. Forza veneti, pancia a terra e facciamo squadra».

