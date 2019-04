Troppi malcontenti, per le Europee Salvini aggiunge due veneti

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Due veneti in più. È questa la soluzione partorita in via Bellerio per placare gli animi dei leghisti, arrabbiati per la formazione di una lista per le elezioni Europee del 26 maggio che valorizza solo la parlamentare vicentina uscentee il segretario nathional, cioè veneto,. Raccontano che Matteo Salvini non abbia gradito i mugugni arrivati da Venezia, ma che alla fine si sia convinto ad aumentare i candidati veneti da 4 a 6. Solo che, tolti Da Re e Bizzotto, tutti gli altri, compresi i due innesti - in ballo l'ex rugbista assessore di Pianiga e commissario dei Giovani Padani veneti Piergiovanni Sorato, la consigliera comunale di Caorle Rosanna Conte, la presidente dell'Ater di Belluno Ilenia Rento - sono esordienti, con pochissima gavetta alle spalle e questo non fa che alimentare i mugugni.