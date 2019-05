Rientro degli emigranti veneto dall'estero: la Regione paga le spese a chi torna

di Angela Pederiva

Concludendo gli stati generali dell'emigrazione veneta nel mondo, nell'ottobre scorso l'assessore Manuela Lanzarin aveva dato l'annuncio: «Dal 2019 al 2021 la Regione metterà a disposizione 450.000 euro del proprio bilancio per queste iniziative». Quelle cioè riguardanti, eredità di un fenomeno storico-sociale che fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo vide la registrazione di 3,2 milioni di espatri. Misure che in questi giorni stanno prendendo forma attraverso le delibere appena pubblicate sul Bur, che prevedono solo per quest'anno un