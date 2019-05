In Veneto Salvini arriva vicino ​alla maggioranza assoluta, 48%

di ​Alda Vanzan

Il Nordest torna a votare. Più del 2014. E, come tutti si attendevano, premia la Lega: i primi seggi scrutinati davano Salvini sul 38 per cento in tutta la circoscrizione, addirittura quasi dieci punti in più in Veneto. Anche a Nordest, come a livello nazionale, il Pd di Zingaretti è il secondo partito e bissa il M5s. LEGGI ANCHE Friuli, raggiunto il quorum già eletti i primi 19 sindaci In forte crescita Fratelli d'Italia che dai primi dati raddoppia il risultato di cinque anni fa. Lo scrutinio,...