Veneto, la rimonta del mattone: torna il segno positivo

Nicola Munaro

La prima luce in fondo ad un tunnel lungo dieci anni, è una flebile fiammella che ha i connotati di un +0,3 per cento. Ma pur debole, quello è un dato capace di far sorridere il comparto delle costruzioni del Veneto, che non vedeva un segno positivo nel presentare il resoconto annuale dal 2008. Adesso la rotta sembra invertita e a trainare la remuntada dell'industria delle costruzioni, comunque orfane degli investimenti politici nelle infrastrutture, sono la rigenerazione dei capannoni e la ristrutturazione delle case. Non più quindi scheletri fatiscenti e abbandonati, ma stabili abbattuti e costruiti ex novo con una cubatura più ampia, o case rimesse a norma per ridurre gli sprechi.«Difficile che si torni ai livelli precedenti al 2008 afferma il presidente dell'Ance Veneto, Giovanni Salmistrari nel presentare a Padova il rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni in Veneto anche perché in dieci anni si sono persi il 38 per cento degli investimenti. Il segno positivo però c'è per la prima volta, e non sarà l'unico da qui ai prossimi anni».