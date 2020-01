Record di morti per overdose in Veneto? Il dato non è ufficializzato, ma l'emergenza è reale. A riconoscerlo è Manuela Lanzarin, assessore regionale del Veneto alla Sanità e al Sociale che annuncia la redazione di un nuovo piano triennale sulle dipendenze con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, di cui un milione già quest'anno. «L'emergenza c'è, si è abbassata l'età dei ragazzi che si avvicinano alle sostanze stupefacenti, droghe con composizioni chimiche particolari i cui effetti sono fortemente impattanti anche sul sistema celebrale. Droghe più facili da trovare e anche più accessibili da un punto di vista economico».



I NUMERI

I dati sono preoccupanti. La relazione annuale 2019 al Parlamento sull'abuso di sostanze in Italia evidenzia un trend di aumento degli accessi in Veneto ai Serd (i Servizi per le dipendenze): più 15% nel 2018 per un totale di circa 10.051 utenti. Tra i più giovani (15-24 anni) prevale l'abuso di cannabinoidi mentre nella fascia di età 25-44 anni prevalgono le dipendenze da eroina, cocaina, alcol e altre sostanze.



È così che l'assessore Lanzarin ha affidato a un gruppo ristretto di specialisti e operatori delle dipendenze il compito di predisporre linee guida e orientamenti per il prossimo Piano triennale delle dipendenze, che dovrà essere adottato entro marzo. Il gruppo tecnico è composto da Alfio De Sandre (Ulss 1), Michela Frezza e Carlo Cenedese (Ulss 2), Alessandro Pani (Ulss 3), Diego Saccon e Marinella Lenon (Ulss 4), Marcello Mazzo (Ulss 5), Giancarlo Zecchinato (Ulss 6), Susanna Dedola (Ulss 7), Vincenzo Balestra (Ulss 8), Giovanni Serpelloni (Ulss 9), Fabio Lugoboni (Azienda ospedaliera e universitaria integrata di Verona), Fabio Ferrari e Iles Braghetto (coordinatori delle comunità terapeutiche del Veneto). «Il Piano regionale per le dipendenze anticipa l'assessore - conterrà la programmazione di interventi ed azioni da svilupparsi in coordinamento fra tutti gli attori del territorio. Il fenomeno delle dipendenze si fa sempre più complesso. Dobbiamo fronteggiare bisogni multipli e tra loro assai diversificati, come il giocatore incallito, l'alcolista anziano, i teenagers poliassuntori di farmaci e pasticche, i dipendenti del binge drinking, i fumatori di cannabis, gli assuntori cronici di cocaina e eroina. Persone che condividono tutte una forte dipendenza da sostanze o da comportamenti a rischio, ma ognuna di queste categorie richiede un approccio diverso e percorsi su misura, da impostare in modo omogeneo in tutto il territorio regionale».

Il piano triennale per le dipendenze dovrà tarare l'operato dei nove Serd territoriali delle Ulss che hanno attualmente in carico circa 10mila utenti, in prevalenza adulti cronici, e ripensare le forme di accoglienza residenziale e semiresidenziale, come le comunità terapeutiche, le fattorie sociali e i percorsi occupazionali.



IL MONITO

«La Regione acceleri la realizzazione del Piano delle dipendenze, ma non si concentri solo sulla cura delle persone: è indispensabile intervenire sulla prevenzione», ha detto il consigliere del Partito Democratico Bruno Pigozzo che ha presentato un'interrogazione (sottoscritta dai colleghi Anna Maria Bigon, Claudio Sinigaglia e Francesca Zottis) chiedendo un impegno maggiore a monte del problema. «La sensazione è che l'approccio sia quello di concentrare eccessivamente le risorse a valle, ma senza un'adeguata attività di prevenzione il dramma delle dipendenze è destinato a restare tale - dice Pigozzo - Il consumo delle sostanze stupefacenti è in aumento e purtroppo abbiamo anche il primato delle vittime per overdose, con ben 21 decessi a Mestre nel 2018 dovuti al boom della cosiddetta eroina gialla. La maxioperazione del luglio dello stesso anno, con 41 arresti, non ha risolto il problema».



I TESTA

Verona, intanto, la settimana prossima diventerà operativo il protocollo che introduce i test antidroga nelle scuole medie e superiori di Verona, ovviamente su base volontaria. I consiglieri regionali di Veneto 2020 Patrizia Bartelle e Piero Ruzzante hanno criticato la decisione: «Per contrastare il fenomeno dilagante dell'abuso di sostanze e, più in generale, del diffondersi delle dipendenze anche tra i giovanissimi, la risposta sta nella prevenzione, non costosi e inutili test anti-droga. I quali sarebbero in realtà dei test anti-drogati, cioè utili soltanto a appiccicare un'etichetta addosso ad una persona, un giovane in questo caso, che si vuole stigmatizzare invece di offrirgli aiuto. Esattamente come suonare il citofono e dire: lei è uno spacciatore? A un ragazzo di 17 anni». Critiche anche da Anna Lisa Nalin di +Europa: «La droga si combatte con una seria politica di legalizzazione non con il proibizionismo nelle scuole».