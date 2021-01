Capodanno "rosso", 5.339 controlli dal 31 al 1. gennaio e 150 sanzioni. Multati 4 esercizi commerciali

VENEZIA - Nei due giorni festivi 31 dicembre e 1 gennaio i controlli sono stati numerosi anche in Veneto: le forze di Polizia, nei giorni del 31 e 1 gennaio, hanno eseguito 5338 controlli a cui sono seguite 150 sanzioni. Invece per quanto riguarda le attività commerciali i controlli sono stati 1227 e le sanzioni appena 4. Ne dà notizia in una nota il sottosegretario di Stato all’Interno, Achille Variati: «Credo di poter dire che i nostri concittadini hanno avuto un comportamento responsabile. Con un numero di decessi drammaticamente alto, con un tasso di tamponi positivi che rimane troppo elevato e con una curva dei nuovi positivi che ancora non accenna a diminuire - ha detto Variati - è necessario essere ancora più rigorosi nel rispettare i provvedimenti di contenimento dell’epidemia di Covid-19 emanati dal Governo e dalla Regione».

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA