Pronto soccorso, al concorso per 81 ​posti da medico si presentano in tre

di Mauro Giacon

«Abbiamo il grosso problema della: per in Veneto stiamo parlando di. Lo so, ne parlo tutti i giorni ma». Il presidente del Veneto Luca Zaia ieri a Padova a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Azienda Zero, il cervellone della sanità veneta che si occupa di personale e appalti è tornato sul tema. «Io sono convinto che i medici, così come gli insegnanti devono essere pagati di più, ma ci devono mettere nella condizioni di poterli pagare di più: avere risorse e norme che ci aiutino a farlo», ha sottolineato. «Noi siamo obbligati ad applicare un contratto nazionale, ma è vero che con la nuova normativa attraverso fondi della Regione è possibile dare degli incentivi per zone disagiate e per particolari attività».