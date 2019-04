Veneto, Comunali del 26 maggio: M5s senza candidati sindaci

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Premessa: c'è ancora tempo. Il termine per presentare le liste per le Comunali del prossimo 26 maggio, quando ci sarà l'election day con le Europee, scade a mezzogiorno di sabato prossimo. Da qui a sabato, dunque, potrebbero esserci altre liste e altri candidati sindaci. Resta il fatto che il riepilogo al momento è desolante: su 321 Comuni al voto in tutto il Veneto, il Movimento 5 Stelle risulta presente in appena 17 municipi. E neanche in tutte le province. A Belluno, il vuoto pneumatico: 32 Comuni al voto, zero pentastellati in lizza. FLOP NAZIONALENon è un caso unico. Il M5s fatica a presentare liste per le Amministrative in tutta Italia. La carica di sindaco, per non dire di quella di consigliere comunale, magari di opposizione, attrae poco. Nulla rispetto alla corsa che c'è stata un anno fa per essere candidati al Parlamento o quella più recente per Bruxelles. Tra il municipio del paese e le sontuose aule di Montecitorio e Palazzo Madama, per non dire di quelle europee, c'è un abisso. Anche dal punto di vista economico.