In Veneto si nasce sempre meno, ed è il nono anno di fila. Registrato calo del 25%

Era già successo per otto anni di fila, ma è accaduto anche per il nono: calano le nascite in Veneto. Nel 2017 i fiocchi rosa e azzurri sono stati 36.596, cioè il 25% in meno nell'arco di un decennio, secondo quanto risulta dal Bollettino socio-economico della Regione, il periodico trimestrale dell'ufficio di Statistica che è online da oggi ed è dedicato all'esame degli indicatori di congiuntura maggiormente rappresentativi. «La fase di declino della natalità innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra quindi aver assunto caratteristiche strutturali», sottolineano al riguardo gli analisti.