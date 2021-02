Veneto, da gennaio ad oggi 1.241 positivi nelle scuole, il 33% alla primaria

VENEZIA - Dall'inizio di gennaio a oggi sono 1.241 i casi in cui sono stati individuati contagi da Coronavirus tra alunni e docenti delle scuole del Veneto, che hanno comportato l'identificazione di un gruppo di contatti scolastici. Il dato è stato diffuso oggi dalla Direzione di prevenzione regionale. La maggior parte dei casi (33,7%) è avvenuta nelle scuole primarie, seguono la secondaria di secondo grado (23,2%) e la scuola dell'infanzia (22%). Il 50,7% dei ragazzi dai 14 ai 19 finiti in quarantena risultano tali a causa di un contatto extrascolastico. Sono stati 27.460 gli alunni e operatori positivi o posti in quarantena in seguito alla rilevazione di un caso, di cui 2.300 sono studenti posti in monitoraggio con mantenimento della frequenza scolastica in presenza, con screening ripetuto.

