Veneto ecco i 4 nuovi distretti del commercio. Altri 13 in preparazione

VENEZIA - Quattro nuovi Distretti del Commercio sono stati formalmente riconosciuti dalla Giunta regionale del Veneto, con una delibera approvata su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato. Si tratta dei Distretti proposti per il 2021 dai Comuni di Castegnero (con aggregati i Comuni di Barbarano Mossano, Nanto e Villaga) in provincia di Vicenza, denominato «Distretto Territoriale del Commercio Colli Berici»; di Castelgomberto (Vicenza) denominato «Castelgomberto Polo del Commercio Sin dal 1700»; di Chioggia (Venezia), denominato «Distretto del Commercio della Città di Chioggia; e di Legnaro in provincia di Padova (con aggregato il Comune di Saonara), denominato «Vivai tra Legnaro e Saonara». Queste sono le prime quattro che hanno concluso l'iter.

Altri 13 distretti: lo stato dell'arte

«Altre 13 sono in itinere - aggiunge Marcato - la loro valutazione verrà compiuta in una successiva delibera. Quella dei distretti Commerciali è una strategia di successo che continuiamo ad attuare e grazie alla quale sono già nati 82 Distretti con il coinvolgimento di 161 Comuni. In questi Distretti, che abbiano rilevanza comunale o intercomunale, i cittadini e le imprese, liberamente aggregati sono i protagonisti del commercio come fattore di integrazione, innovazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per aumentarne l'attrattività e sostenerne la competitività».

«Sono strumenti - precisa - già collaudati e apprezzati dagli imprenditori e che grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni comunali possono diventare volano per il rilancio commerciale del nostro tessuto urbano e delle attività che lo rendono vivo«. Si conferma, peraltro, l'ulteriore risposta positiva da parte delle diverse componenti del territorio, come le imprese del commercio, le organizzazioni di settore, più rappresentative in ambito regionale, i soggetti rappresentativi di altre categorie economiche, come l'artigianato e l'agricoltura».