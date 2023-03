Veneti nel mondo, la Regione lancia il nuovo bando 2023: stanziamenti e progetti

VENEZIA - E' stato approvato con delibera dalla Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell'assessore ai Veneti nel mondo Cristiano Corazzari il bando 2023 per la concessione di contributi per progetti e iniziative e attività culturali finalizzate a conservare e a tutelare fra le comunità venete nel mondo il valore dell'identità veneta e della terra di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto. Il bando rientra tra gli interventi a favore dei veneti nel mondo previsti dalla legge regionale 2/2003.

Le cifre

Lo stanziamento, fissato per quest'anno dal Programma annuale 2023, approvato sulla base del Piano triennale 2022-2024, è di 102 mila euro. Possono partecipare amministrazioni pubbliche venete, istituzioni culturali, associazioni con sede in Veneto che operano a favore dei veneti nel mondo, i comitati e le federazioni di circoli veneti all'estero iscritti al registro regionale.

Sono ammesse a contributo le proposte progettuali riguardanti l'emigrazione veneta con la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l'identità veneto presso le comunità venete all'estero attraverso organizzare convegni, seminari, mostre, festival e ogni altro evento anche on-line.

L'assessore Corazzari

«Rendere la cultura e le tradizioni venete veicolo per mantenere il legame con le nostre comunità nel mondo è tra gli obiettivi di questa amministrazione regionale e nello specifico questo bando è dedicato a progettualità culturali che ci permettono di valorizzare la cultura e le tradizioni venete nel mondo. «Si tratta di un patrimonio identitario insostituibile - evidenzia l'assessore regionale ai flussi migratori e veneti nel mondo Cristiano Corazzari - E' fondamentale proseguire nel prezioso lavoro che tutti insieme stiamo svolgendo per mantenere vivo il legame con le nostre comunità nel mondo nella consapevolezza che i valori di un popolo sono i valori di ciascuna persona che si riconosce in quel popolo. Queste progettualità, come quelle avviate nel corso degli anni, sono certo contribuiranno a rafforzare e valorizzare ulteriormente le radici culturali venete».

E' possibile presentare la domanda utilizzando la modulistica disponibile nel sito della Regione del Veneto nella sezione «Bandi, Avvisi, Concorsi».