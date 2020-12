Vendetta contro la ex fidanzata: aggredisce e rapina il nuovo compagno

CLES (TRENTO) - Ha picchiato, buttato a terra e derubato un suo connazionale per vendicarsi. La vittima dell'aggressione, infatti, era insieme all'ex compagna del 36enne marocchino, arrestato per rapina. È successo in via Pilati, a Cles, in provincia di Trento. All'alba di ieri l'uomo aveva già molestato entrambi. Dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza e dalle testimonianze raccolte sul posto, i militari del Nucleo Operativo hanno rintracciato il 36enne a Mezzolombardo dove è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA