Variante sudafricana: primo caso a Bolzano, ora in Alto adige sono 58

BOLZANO - È stato individuato il primo caso di variante sudafricana a Bolzano. Sono complessivamente 9 i nuovi casi di variante sudafricana in Alto Adige, che ora sono 58, in parte nei comuni già coinvolti Malles (1), Glorenza (1), Merano (1) e Lana (2). Si aggiungono Lasa (2), Naturno (1) e il capoluogo altoatesino (1). L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige preleva regolarmente campioni da tutte le parti della provincia per il sequenziamento. Di fronte ai nuovi casi rilevati l'Azienda sanitaria ricorda la popolazione di attenersi rigorosamente alle regole di distanziamento e di portare la mascherina.

