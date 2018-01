Valanga minaccia l'hotel: evacuati 80 turisti prigionieri della neve

di Redazione online

BOLZANO Ottanta turisti ospiti dell' albergosono stati evacuati a Vallelunga, in provincia di Bolzano, a causa della valanga che minaccia la parte dell'edificio che si trova in zona rossa a Melago. Necessario l'intervento degli elicotteri dell'esercito, la zona è infatti isolata. Nella notte diverse le valanghe che si sono staccate nella valle, una ha travolto la condotta elettrica, la zona quindi è priva di corrente. Un'altra valanga ha travolto un edificio scolastico attualmente chiuso, adibito a fattoria didattica. «Complessi gli interventì- spiega Christian Auer, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano - Il pericolo valanghe, nella zona, è di grado 5, non accadeva da 10 anni».VAL FORMAZZA - Un'altra valanga di grandi dimensioni ha interrotto nella tarda serata di ieri la statale 659 della valle Formazza tra Chiesa e San Michele, frazioni di Formazza, paese più a nord dell'Ossola. La massa di neve non ha colpito né case, né persone. Sul posto si sono recati anche gli uomini del Soccorso Alpino della squadra di Formazza con un'unità cinofila per verificare che non fosse rimasta coinvolta nessuna persona. La strada statale è chiusa al transito dei veicoli; aperto soltanto un passaggio per permettere il transito a piedi dei residenti. Oggi saranno fatte ulteriori verifiche sui pendii nevosi che sovrastano le frazioni.E niente scuola oggi per gli studenti della val Formazza. Il sindaco, Bruna Papa, ha deciso di non mandare a scuola gli studenti delle Elementari e delle Medie. Anche quelli delle Superiori, che dovevano scendere negli istituti di Domodossola, sono rimasti a casa. «Una precauzione, per evitare rischi con il transito di pullmini sulla strada», afferma il primo cittadino. Tra le frazioni di San Michele e Chiesa (1.239 metri di altitudine) è caduta una valanga che ha ostruito la strada che collega al fondovalle ossolano. La statale è stata liberata dopo alcune ore, ma il pericolo sussiste e il sindaco ha deciso di tenere a casa gli studenti. «Oggi saranno fatte ulteriori verifiche sui pendii nevosi che sovrastano le frazioni - conclude - visto che altre valanghe gravano sulla valle. Sorvoleremo la zona con un elicottero per controllare tutti i punti a rischio sui versanti».