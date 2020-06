Mamma di 40 anni precipita in un canalone e muore: era in vacanza con marito e 2 figli Foto

BOLZANO - Tragedia in valle Aurina. Una turista 40enne di Casale sul Sile, Elisa Montanucci, 40 anni, mamma di due figli di 8 e 10 anni, è morta ieri, martedì 23 giugno, durante un'escursione al lago di Grießbach. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol che ne ha recuperato il corpo, ormai senza vita.

La donna si trovava incon ile i, in località San Pietro. Martedì la famiglia aveva deciso di fare un'escursione verso il lago di Gries, in alta quota. A un certo punto della camminata il marito ha deciso di fermarsi perché i bambini erano stanchi. Elisa ha così proseguito in solitaria.Quando nel tardo pomeriggio,, non ha fatto rientro è scattato l'allarme. I soccorsi, utilizzando il geolocalizzatore del telefono della donna, hanno fatto la tragica scoperta intorno alle 20.30: la 40enne è precipitata a terra dopo una caduta di diversi metri. Per lei non c'era più nulla da fare. La salma è stata recuperata dall'elicottero dell'Aiut Alpin in un canalone a circa 2.400 metri di quota.