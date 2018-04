Gita di Pasquetta con la targa falsa: moto sequestrata a un 50enne vicentino

VALLARSA - La gita fuori porta in moto di Pasquetta, anche giorno del suo compleanno, è costata il sequestro del motociclo un uomo di 50 anni vicentino, che ne aveva contraffatto la targa. È accaduto ieri a Vallarsa, in Trentino, verso le 18.30 sulla statale 46, proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. Poco prima le telecamere di sorveglianza avevano segnalato il transito di un motociclo privo di assicurazione, immortalandone il numero di targa. I carabinieri di Vallarsa stavano effettuando un posto di controllo, proprio a tutela della circolazione stradale.



Il centauro, che viaggiava con altri in direzione Vicenza, aveva una lettera della targa trasformata da 'G' in 'C' e ha mostrato i documenti dell'assicurazione, validi per la targa corretta. L'alterazione della targa ha comportato però il sequestro della moto. I carabinieri di Vallarsa ora dovranno rintracciare il proprietario del veicolo con la targa "clonata", per verificare se abbia ricevuto sanzioni per comportamenti non a lui addebitabili.

