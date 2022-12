Valentina Ferragni inciampa e cade fuori dall'hotel sulle Dolomiti: «Sono volata...». Le foto dell'incidente

Chiara Ferragni insieme al resto della famiglia sta trascorrendo le vacanze sulle Dolomiti, all'Alpe di Susi, in Alto Adige. A documentare i momenti più intensi delle giornate ci pensano i diretti interessati che condividono sui social siparietti divertenti che intrattengono i follower. Oggi, la sorella di Chiara, Valentina Ferragni ha raccontato di essere scivolata per terra dopo aver fatto un passo fuori dall'hotel e le foto condivise sul suo profilo testimoniano il momento.

Cosa è successo

Valentina ha spiegato che oggi la squad Ferragni ha deciso di dedicarsi al relax, scegliendo così di fare passeggiata mattutina e che per questo motivo ha optato per dei boots di pelle. Nella storia successiva, è intervenuta l'imprenditrice digitale spiegando cosa è successo: «Spoiler: è caduta a un passo dall'uscita dell'hotel», ha esordito Chiara Ferragni, lasciando poi spiegare alla sorella Valentina: «Letteralmente un passo fuori e sono volata a terra». Poi, Valentina ha condiviso le foto che testimoniano il momento della caduta e quello in cui la mamma corre a salvarla. Niente di grave fortunatamente, la Ferragni è solo scivolata per terra a causa delle scarpe che ha deciso di indossare oggi non propriamente adatte a camminare sulla neve.