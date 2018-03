Valanga sorprende 18 scialpinisti, donna muore davanti agli amici Gravissimo escursionista 24enne

BOLZANO - Un gruppo di 18 scialpinisti è stato sorpreso da una valanga sul lato austriaco del passo Stalle. Quattro sciatori sono stati travolti dalla slavina: Per una donna i soccorsi sono arrivati tardi. È morta sotto la neve. Le altre tre persone sono state messi in salvo dai propri compagni d'escursione e sono state medicate sul posto. I tre sono stati trasportati poi a valle in elicottero.



Non hanno dovuto - per le loro ferite lievi - ricorrere a cure mediche in ospedale. La valanga si era staccata alle ore 11 dal Monte di Dentro (2.725 m) verso la vicina valle Defreggen, nel Tirolo dell'est, in Austria. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan 1 e Aiut Alpin dell'Alto Adige oltre al soccorso alpino di Rasun-Anterselva, l'assistenza spirituale e i Carabinieri. La salma è stata consegnata infine al soccorso alpino austriaco che in elicottero l'ha trasportata a valle. Sulle montagne dell'Alto Adige e del Tirolo dell'est il pericolo valanghe è marcato di grado 3.



Un altro scialpinista altoatesino di 24 anni è precipitato oggi durante un escursione sul Picco Ivigna, nel Meranese, a quota 2300 metri. Il ragazzo che praticava il fuori pista con sci da alpinismo è caduto per un cedimento del manto nevoso precipitando per 150 metri. Ha riportato ferite gravissime. È stato recuperato dal soccorso alpino di Merano e trasportato in ambulanza all'ospedale di Bolzano. Era stato chiamato anche l'elicottero Pelikan 1 che però per la fitta nebbia non ha potuto mettersi in volo. I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi.

