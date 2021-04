Scialpinista travolto da una valanga, estratto dalla neve dal compagno d'escursione, ma è gravissimo

BOLZANO - È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano uno scialpinista, travolto questo pomeriggio da una valanga in val Senales. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 15 in Valle delle Frane, che porta verso la vetta Palla Bianca.

L'uomo è stato travolto e sepolto dalla slavina, ma il compagno di gita è riuscito a localizzarlo e liberarlo. Sul posto sono anche giunti l'elisoccorso Pelikan 3, il soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco