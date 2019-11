© RIPRODUZIONE RISERVATA

In, in, unasi è abbattuta questa mattina nel centro abitato. Alcune edifici sono stati danneggiati, al momento vengono. In intervento Bergrettung Cnsa Martell, Brd/Avs Martell, e i vigili del fuoco Martello e Morter.La val Martello attualmente è isolata. Come riferisce Rai Suedtirol, che si è messa in contatto con il sindaco Georg Altstaetter, la valanga ha leggermente danneggiato alcune case. Sono in corso verifiche di eventuali dispersi.La valanga della val Martello, secondo prime informazioni, non ha fatto vittime. Enorme masse di neve e di alberi sradicati si sono riversate a valle, invadendo - come una colata di lava - le strade del paese. Alcune case sono rimaste danneggiate. In alcuni punti la neve arriva al primo piano delle case.