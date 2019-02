Scontro frontale tra due veicoli: sette feriti, uno grave

Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina in val Pusteria, Alto Adige, nei pressi dell'abitato di Perca. Due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla statale per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine: il primo bilancio è di sette persone ferite, di cui una in modo grave.



Sul posto i vigili del fuoco, volontari di Brunico assieme alle forze dell'ordine e ai mezzi d'emergenza, compreso l'elicottero Pelikan 1 del 118 che ha immediatamente trasportato il ferito più grave all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Le altre sei persone ferite non sarebbero in gravi condizioni: sono state tutte portate all'ospedale di Brunico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA