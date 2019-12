ORTISEI (BOLZANO) - Un arresto e due denunce è la conclusione di un'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Ortisei sul traffico di sostanze stupefacenti in Val Gardena. Coordinata dalla procura della Repubblica di Bolzano, l'indagine ha coinvolto a vario titolo una quindicina di persone.



In carcere a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bolzano è finito un 39enne di origine tunisina, residente a Fiè allo Sciliar. Sono stati, invece, denunciati un gardenese di 57 anni ed un 33enne di Appiano. Sono state inoltre segnalate al commissariato del governo dodici persone, tutte del posto, come consumatori di droga. Sono stati inoltre sequestrati 40 grammi di cocaina, circa 10 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana.

