Val di Fassa, si stacca una valanga vicino a passo San Nicolò: travolta una comitiva di scialpinisti, uno è gravissimo

POZZA DI FASSA (TRENTO) - Si stacca una valanga in val di Fassa e travolge uno scialpinista, l'uomo è stato rianimato sul posto, come comunica il Soccorso Alpino, inizialmente si era appreso che fosse deceduto. E' stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Trento. E' successo intorno alle 13 di oggi, sabato 10 dicembre, più precisamente in val San Nicolò, non lontano dall'omonimo passo. L'allarme è stato lanciato da un compagno di escursione, sono rimasti coinvolti altri due scialpinisti. Oggi il pericolo valanghe indicato era di 4 su 5, quindi marcato. L'intervento dell'elisoccorso è stato reso molto difficile a causa della poca visibilità.