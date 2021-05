Ritardi nelle consegne dei vaccini Moderna Tutte le modifiche alle programmazioni

La consegna al Veneto di vaccino Moderna prevista inizialmente per il 15 maggio, poi spostata a oggi, ha subito un ulteriore ritardo. Lo ha comunicato al Veneto la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'emergenza. Il ritardo - riferisce la Regione Veneto - è dovuto a causa di «problematiche di trasporto» da parte del fornitore.

Alcuni appuntamenti per le vaccinazioni con Moderna nella settimana corrente saranno per questo riprogrammati. Le modifiche saranno comunque comunicate a tutti gli interessati da parte delle singole Aziende Ulss. La Regione è in costante contatto con la struttura di supporto al Commissario, e ogni aggiornamento sulla consegna del vaccino Moderna verrà comunicato, per consentire la tempestiva ripresa a pieno regìme della campagna di vaccinazione.

In particolare, sono previste le seguenti modifiche, che saranno comunque comunicate a tutti gli interessati da parte delle singole Ullss:

Ulss 1 Dolomiti – appuntamenti già spostati

Ulss 2 Marca Trevigiana – appuntamenti di martedì 18 maggio e mercoledì 19 maggio (4000 in totale) spostati

Ulss 3 Serenissima – nessuna variazione sul programma

Ulss 4 Veneto Orientale – nessuna variazione sul programma

Ulss 5 Polesana – nessuna variazione sul programma

Ulss 6 Euganea e Azienda Ospedaliera di Padova – nessuna variazione sul programma

Ulss 7 Pedemontana – appuntamenti del 18 maggio spostati al 26 maggio alla stessa ora

Ulss 8 Berica – appuntamenti di mercoledì 19 maggio (totale 360) spostati

Ulss 9 Scaligera – nessuna variazione sul programma

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – nessuna variazione sul programma

Istituto Oncologico Veneto – nessuna variazione sul programma.