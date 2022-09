Vaccini, quarte dosi: da oggi in Veneto via alla somministrazione con i nuovi bivalenti Pfizer-Moderna

VENEZIA - A partire da oggi, 12 settembre 2022, in Veneto la somministrazione delle quarte dosi del vaccino contro il Covid viene effettuata con i nuovi "bivalenti" prodotti da Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna) e giunti in regione venerdì scorso. La somministrazione del secondo booster - si è appreso dalla Direzione prevenzione della Regione - avviene anche per i cittadini che hanno già effettuato la prenotazione nelle scorse settimane. Come già comunicato, la quarta dose va effettuata dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo. Destinatari le persone di 60 anni e più; gli ospiti delle Rsa; le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti; e infine operatori sanitari, operatori delle Rsa e donne in gravidanza.