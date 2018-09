Vaccini in Veneto, sono 79.843 i bambini ancora inadempienti

VENEZIA - A tutto il 5 settembre scorso, i bambini e ragazzi tra 0 e 16 anni che risultano inadempienti all'obbligo vaccinale sono 79.843, in calo di 5.833 unità rispetto alla situazione fotografata il 10 maggio scorso. Di questi, quelli tra 0 e 6 anni, in età pre-scuola dell'obbligo, sono 18.549, in calo di 3.762 unità rispetto a maggio. Sono questi i risultati del «Monitoraggio sulla situazione vaccinale ai sensi della legge 119/2017» diffuso oggi dalla Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto. La popolazione complessiva registrata dall'anagrafe vaccinale della Regione, precisa e aggiornata quotidianamente, indica in 771.040 il numero totale dei ragazzi tra 0 e 16 anni, di cui 218.005 tra 0-6 anni (potenzialmente età della scuola non dell'obbligo), 96.967 tra 0 e 3 anni (potenzialmente età da asilo nido) e 121.038 tra 4 e 6 anni (potenzialmente età da scuola dell'infanzia).

