Il Gazzettino di oggi

Cara lettrice, caro lettore,

grazie per aver scelto il Gazzettino. Oggi ci occupiamo di vaccini e di scuola, due temi strettamente legati di questi tempi.

La Regione Veneto ha aperto alcune trattative, due in particolare, per acquistare direttamente dosi e far così fronte al taglio subito dalle consegne previste dall'Europa. In un caso il prezzo del vaccini sarebbe persino inferiore del 10 per cento a quello pagato da Bruxelles. E altre regioni avrebbero intenzione di seguire la stessa strada. Intanto il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi si prepara, non senza difficoltà e tensioni tra i partiti, ad avviare un nuovo giro di trattative e sta affinando il suo programma di governo. Tra le sue idee ci sarebbe quella di prolungare fino alla fine di giugno la scuola per recuperare il tempo perduto a causa del Covid. Un tema che viene affrontato anche in una significativa testimonianza che abbiamo voluto pubblicare: quella di una studentessa universitaria padovana che racconta il disagio e la desolazione di dover studiare da soli a casa. Una lettera che fa riflettere.

E fanno riflettere anche le decisioni che si appresta a prendere la Regione Veneto dopo il sabato affollato dei centri cittadini. E' allo studio una nuova ordinanza che reintrodurrà restrizioni, rispristinando probabilmente l'obbligo di consumare al bar soltanto da seduti dopo le 15.

Ma sul Gazzettino potrete trovare numerosi altri servizi originali ed esclusivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA