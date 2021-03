VENEZIA Luciano Flor ripiega il foglio su cui si è annotato i numeri e se lo infila in tasca. «Con questi dati non serve nessun piano, chiamarla campagna vaccinale sarebbe imbarazzante». Nella sala riunioni della Protezione civile di Marghera cala il silenzio. Il direttore generale della Sanità del Veneto ha appena detto che in magazzino non ci sono neanche le dosi per fare i richiami, che si spera nelle forniture promesse e che non ci sono motivi per dubitare che le consegne saltino. Le 56.100 nuove dosi di Pfizer attese ieri, effettivamente sono arrivate, ma la preoccupazione resta. Anche perché servono tante dosi in più. E con questi numeri, appunto, è inutile programmare nuove vaccinazioni. Con il blocco di AstraZeneca è saltato tutto: le vaccinazioni nelle aziende, le profilassi che dovevano essere fatte a tappeto dai medici di base, il completamento delle categorie più esposte come i poliziotti e gli insegnanti. E intanto la gente scalpita: quando vaccineranno i disabili? e le persone fragili? e le cassiere dei supermercati?

LO STOP Come nel resto d'Italia, anche in Veneto il blocco di AstraZeneca è stato micidiale. «Penso che se c'è un dubbio è bene che sia sospesa la campagna vaccinale, ma i dubbi debbono essere chiariti con estrema velocità», ha detto il governatore Luca Zaia. Ma il risultato è che la profilassi si arresta. Il direttore Flor pochi giorni fa aveva detto che il Veneto si stava organizzando per vaccinare 50mila persone al giorno, con l'obiettivo di farne un milione e mezzo al mese e arrivare all'inizio dell'estate con la prima dose somministrata a tutti i veneti. «Siamo arrivati a fare più 17mila somministrazioni in un giorno, ma con i vaccini che abbiamo non raggiungeremo più quella soglia, è da quattro giorni che vacciniamo meno», dice il numero della sanità veneta. I NUMERI Finora il Veneto ha ricevuto 710.960 dosi e ne ha somministrate 543.491. Solo di AstraZeneca sono arrivate 194mila dosi e ne sono state consumate 68.251: significa che 125.749, dopo il blocco imposto dall'agenzia del farmaco Aifa, sono in magazzino. Inutilizzabili. Di Pfizer il Veneto ha avuto 473.360 dosi e ne ha somministrate 450.110: le scorte di Pfizer sono ora ridotte a 23.250 dosi cui ieri si sono aggiunte le 56.100 della fornitura settimanale. In magazzino ci sono dunque 79.350 dosi di Pfizer. Con Moderna è ancora peggio: arrivate 43.600 dosi, somministrate 25.000, ce ne sono 18.000 di scorta. Meno di quelli che hanno avuto la prima dose e tra un po' si aspettano il richiamo. Gli unici veneti a dormire sonni tranquilli sono i 169.418 che hanno già ricevuto la seconda dose e sono tutti Pfizer e Moderna. Gli altri 374mila con una sola iniezione incrociano le dita. E tra questi ci sono i 68.251 di AstraZeneca - tra l'altro in Veneto nessuno ha avuto reazioni avverse - che dovrebbero fare il richiamo dopo 3 mesi e manco sanno se il loro vaccino sarà sbloccato dalle autorità. Riassumendo: ad aspettare la seconda dose sono 374.073 veneti di cui quasi 70mila aspettano AstraZeneca e sono gli unici che hanno i sieri in magazzino pur non utilizzabili; gli altri sono legati alle forniture di Pfizer (la settimana prossima sono attese 83.000 dosi) e Moderna (di cui dovrebbero arrivare 30mila dosi). «Con questi numeri non serve nessun piano - sillaba Flor -. Il numero di nuovi vaccinati avrà una capacità di crescita dello zero virgola. Per vaccinare più persone possibili abbiamo intaccato le scorte per i richiami, si voleva accelerare la profilassi». E quindi? «E quindi, d'ora in avanti, con le forniture che aspettiamo, faremo solo i richiami».

I COMPENSI Se e quando riprenderà la campagna vaccinale, i 3.800 medici di base del Veneto saranno arruolati: l'accordo - illustrato ieri dalla dirigente delle cure primarie, Maria Cristina Ghiotto - prevede che la Regione eroghi non solo 6,16 euro a iniezione e 18,90 euro per ogni accesso a domicilio, come stabilito a livello nazionale, ma anche 2,50 per ciascun assistito, indipendentemente dal fatto che ciascun assistito si vaccini dal proprio medico di base, come compenso per l'organizzazione della profilassi. Un medico con 1.500 assistiti (il massimo) otterrà quindi un bonus di 3.750 euro all'anno dalla Regione. Palazzo Balbi ha previsto uno stanziamento complessivo di 27 milioni. Intanto l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha comunicato di avere inviato una circolare alle Ulss perché venga rilasciato un certificato completo di tutti i dati del siero somministrato.

FRIULI VENEZIA GIULIA Anche in Friuli Venezia Giulia sono state «interrotte temporaneamente» le prenotazioni per le vaccinazioni AstraZeneca riservate alle categorie dei servizi essenziali. «In attesa dei pronunciamenti dell'Ema - dice il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - le somministrazioni che erano già state prenotate, circa 3000 dosi, verranno riprogrammate quando sarà dato il via libera».

