Zaia al governo: «Vaccini, ora adotti il modello del Veneto»

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sui vaccini il Veneto non presenterà ricorso come hanno annunciato alcune Regioni. «Io non ricorro per un fatto di coerenza, mantengo la mia linea». Lo dice il governatore Luca Zaia. Che a Palazzo Chigi fa una proposta: «Si adotti il modello veneto da Nord a Sud». Presidente Zaia, i bambini potranno andare a scuola anche senza presentare i certificati di vaccinazione. Concorda con la proroga di un anno? «Lasciatemi fare una premessa. Noi rappresentiamo una Regione che in maniera non ideologica o...