Vaccini ai bambini, Veneto, Fvg e Alto Adige sotto la soglia per polio e morbillo

di Angela Pederiva

Sono cresciute nel 2018 le coperture vaccinali dei bambini e degli adolescenti in Italia rispetto al 2017. A dirlo è il rapporto del ministero della Salute, evidenziando però la criticità del Nordest per quanto riguarda la situazione dell'anti-poliomielite a 24 mesi, usata come indicatore per le immunizzazioni contenute nell'esavalente: Veneto e Friuli Venezia Giulia sono fra le quattro regioni (con Marche e Sicilia) «sottosoglia» e Bolzano è «ancora ben lontana dal target». Nello...