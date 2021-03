VENEZIA Sono tre le Ulss del Veneto che si sono discostate dalla modalità di invito alla campagna di profilassi per gli ultraottantenni: lettera da mandare per posta, aveva detto il governatore Luca Zaia. L'Ulss 3 Serenissima, cioè Venezia, con l'obiettivo di accelerare le vaccinazioni ed evitare disguidi postali, ha abolito buste e francobolli passando alle prenotazioni online e telefoniche. Lo stesso ha fatto dalla settimana scorsa l'Ulss 1 Dolomiti di Belluno che ha dato il via alle chiamate del Cup, cioè il Centro unico di prenotazioni, per anticipare l'appuntamento indicato nelle lettere.

L'Ulss 2 Marca Trevigiana ha affiancato alla lettera l'sms. Ugualmente l'Ulss 6 Euganea, cioè Padova, ha scelto lettera e sms, ma sta valutando l'ipotesi di avviare la prenotazione senza più avviso postale. Le altre Ulss hanno mantenuto l'indicazione regionale di attenersi alla lettera per gli over 80 e qualcuno, come la 5 Polesana, è andata oltre, consegnando l'elenco dei vaccinandi ai Comuni che, con i volontari della Protezione civile, recapitano anche a mano l'invito. Nuovi sistemi di convocazione, accelerazioni e cambiamenti di programma (prima il via libera ad Astrazeneca anche per gli anziani in salute, poi il blocco per tutti) hanno sollevato proteste soprattutto tra gli over 80: alla paura del virus, si somma il timore di perdere la precedenza nelle vaccinazioni e di non riuscire a prenotare on line o telefonando alle linee (spesso intasate) dell'Ulss. Comunque, il punto sulle vaccinazioni in Veneto - e sulle rettifiche da apportare - sarà fatto oggi dalla dottoressa Francesca Russo, responsabile della Prevenzione regionale, anche se il problema vero, come ribadito ieri dal governatore Luca Zaia e dall'assessore Manuela Lanzarin, riguarda la disponibilità di vaccini. «Con la sospensione di AstraZeneca - ha detto Zaia - perdiamo 10 mila vaccinati al giorno. Martedì abbiamo fatto 11.942 vaccini, è una grande performance, ma prima della sospensione eravamo arrivati a 17mila. Abbiamo dato alle nostre strutture un target di 50mila vaccinazioni al giorno, la macchina vaccinale programmata impiegherà a regime 1.300 persone per tutto il processo, dall'accoglienza all'iniezione. Se ampliamo ai medici di base sarebbero altri 30 mila vaccini, poi ci sarà il welfare aziendale. Ma se non abbiamo vaccini, ne veniamo fuori troppo tardi». In tutto sono state somministrate 556.366 dosi, di cui 174.936 richiami. Ieri le dosi inoculate sono state 11.942 di cui 5.410 seconde dosi.

LE NOVITÀ Il nuovo piano vaccinale deciso a Roma e che ora dovrà essere declinato a livello regionale prevede di passare, dopo gli operatori sanitari e gli over 80, a due categorie di persone: 1) i fragili compresi i disabili e i familiari che si prendono cura di loro; 2) tutti gli altri procedendo per classi di età. Alle persone fragili i vaccini potrebbero essere somministrati anche dai medici di base: l'accordo con i medici di medicina generale prevede che facciano 15 vaccinazioni a domicilio, ma sarà la Regione a stabilire le categorie.

I VACCINATORI Oltre ai medici di base, la campagna di profilassi sarà attuata con i medici specializzandi dal primo anno in su: oltre 1000 a Padova più 350 a Verona. Saranno tutti impiegati il sabato e la domenica e negli orari serali con un contratti autonomo legato all'emergenza e un compenso lordo di 40 euro orari. In fase di preparazione gli accordi con odontoiatri, pediatri, specialisti ambulatoriali interni. È previsto anche il coinvolgimento delle farmacie ma in questi caso manca ancora l'accordo nazionale. Nelle prossime ore, invece, si riunirà la cabina di regia tecnica con i sindacati per le vaccinazioni nelle aziende. «Vi faccio presente - ha detto Zaia - che in America il presidente Biden ha chiamato anche i veterinari. Quando l'ho proposto io è scoppiato il putiferio». Ma i medici di base quando inizieranno a vaccinare? «Se viene sbloccato AstraZeneca - ha detto Lanzarin - anche dalla prossima settimana». E gli specializzandi? «Quando avremo i vaccini».

Ultimo aggiornamento: 08:47

