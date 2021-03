Covid. Estate 2021 sulle spiagge: prenotazione, distanziamento e servizi sotto l'ombrellone

JESOLO - Siamo in procinto di affrontare la seconda estate segnata dalla pandemia da Coronavirus. E se l'anno scorso si discuteva di barriere in plastica fra ombrellone e ombrellone (ve le ricordate? Leggete qui), quest'anno le regole da seguire sembrano essere meno complicate. I balneari e tutti gli operatori del Veneto, da Bibione a Sottomarina, passando per Jesolo, il Lido di Venezia, Caorle ed Eraclea, si stanno attrezzando per riuscire ad aprire la stagione il prima possibile, al massimo a metà maggio, e stanno completando le procedure di tutti i protocolli per essere operativi già dal primo giorno.

Estate 2021, cosa ci aspetta?

La prenotazione delle spiagge. Per garantire vacanze in sicurezza ai turisti si pensa alle App di prenotazione dei posti in spiaggia (anche in quella libera). A Jesolo confermato il sistema della prenotazione online delle spiagge libere proprio attraverso una applicazione. E sulla stessa scia Cavallino-Treporti che ha annunciato di aver confermato il portale per la prenotazione on line dei posti spiaggia nei tratti di arenile non attrezzati con la piattaforma www.ctspiaggialibera.com. Tra le misure anche il maggior distanziamento fra ombrelloni, in modo da garantire l'assenza di contatti fra balneanti. Infine il capitolo chioschi: è qui che in estate, in condizioni di normalità, si verificano assembramenti e calche, in particolare nelle ore di punta del pranzo e all'ora dell'aperitivo. Per evitare che questo accada l'idea è quella di garantire il servizio direttamente sotto l'ombrellone: il cliente ordina e il pasto, il caffè, il gelato, arrivano direttamente in spiaggia.