Un carro armato sbarca sulle Dolomiti, lo Sherman arriva sulla linea "Non mi fido"

DOBBIACO (BOLZANO) - Il suo destino di carro armato era quello di partecipare, nel 1944, al D-Day per liberare l'Europa dai nazi-fascisti ma il fato ha voluto altro. Così, anziché sulle coste della Normandia, un vecchio Sherman americanoper raccontare con la sua presenza curiose storie di guerra mai accaduta. Lo, un carro leggero ma estremamente versatile, è entrato da questa estate a far parte del progetto Bunker museum che vede volontari al lavoro per recuperare una cintura di. Fanno parte della cosiddetta, voluta, dopo la conquista dell'Austria da parte dei soldati di Hitler, da Vittorio Emanuele III che mal sopportava il caporale nazista e temeva che, nonostante l'amicizia con Benito Mussolini, la Germania scendesse le valli da Lienz ed entrasse in Italia da conquistatrice.