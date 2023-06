Ultraleggero in fase di decollo travolge le auto: due feriti, uno è grave

TRENTO - Un aereo ultraleggero ha travolto alcuni veicoli - pare due o tre, secondo le prime informazioni - durante la fase di decollo. È accaduto verso le 14.30 di oggi, 10 giugno 2023, in una pista erbosa per ultraleggeri tra Bleggio Superiore e Fiavè, in Trentino.

È avvenuto al campo di volo Avio Club Terme di Comano, nel Comune di Fiavè, in Trentino, l'incidente in cui questo pomeriggio verso le 14.30 è rimasto coinvolto un aereo ultraleggero in fase di decollo. Dalla prima ricostruzione svolta dai carabinieri della Compagnia di Riva del Garda il velivolo, un biposto proveniente dalla provincia di Pavia, una volta ripartito non è riuscito a sollevarsi a sufficienza sbattendo contro due autovetture e terminando poi la sua corsa contro una terza auto. I feriti sono i due occupanti dell' aereo. L'istruttore, 63 anni, di Domodossola, è rimasto ferito in modo più grave ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, anche se non sembra essere in pericolo di vita, mentre il pilota-allievo, 79 anni, residente in provincia di Varese, è rimasto praticamente illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale.