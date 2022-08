Ex presidente della Provincia di Trento lascia Calenda: «Spettacolo avvilente, lontano da cittadini, ma i patti si rispettano»

TRENTO - Dopo la decisione di Carlo Calenda di uscire dalla coalizione di centrosinistra, l'ex presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi, ora consigliere provinciale, comunica oggi - 8 agosto - con una lettera aperta l'uscita da Azione. «Non mi piace e considero sbagliatissima la scelta politica di Letta e del Pd di restare ancorati al solito ritornello del »se no vincono le destrè, ma per me i patti una volta firmati si rispettano, anche se costano. E si rispettano perché per costruire ci vuole fiducia e qualcuno deve pur darla per primo. Tornare indietro sarà anche legittimo, e magari politicamente motivato, ma così la credibilità crolla«, scrive l'ex presidente della Provincia.

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Calenda rompe col Pd, i Radicali restano. Letta: «Così... IL RETROSCENA Calenda, cosa succede ora? Ripartire dal Terzo Polo e dialogo con... LO SCENARIO Sondaggi, dopo lo strappo Calenda-Letta il centrosinistra sotto il... IL RETROSCENA Carlo Calenda e la notte dei dubbi. I dem: «Come fa a dirci di...

Rossi ha poi parlato di "spettacolo avvilente, lontano anni luce da ciò che i cittadini chiedono", dicendosi deluso e rilevando come non vi sia alcun ricambio generazionale.