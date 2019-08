Tragedia familiare: spara a bruciapelo a papà e mamma e poi si uccide

TRENTO - Ha sparato a bruciapelo ai genitori e poi si è tolto la vita. Sarebbe questa la dinamica di una tragedia accaduta stasera a Romallo in Trentino.



A fare la scoperta dei tre corpi senza vita un parente, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L' intervento dei soccorritori è stato purtroppo inutile.



La coppia di genitori era ultrasettantenne. Il padre, originario del paese trentino, si era trasferito a Milano pare per lavoro, e nel capoluogo lombardo viveva con la moglie, ma aveva mantenuto stretti contatti con Romallo, dove tornava spesso, soprattutto nei periodi di ferie come in questo caso.



La coppia sarebbe stata uccisa a bruciapelo con un’arma da fuoco, probabilmente una pistola, che il figlio ha poi rivolto contro se stesso.



