Il tutorial per imparare a fare la pizza in casa

SACILE - Una situazione davvero difficile per i commercianti sacilesi. Le restrizioni imposte dai decreti governativi hanno complicato una crisi che era in atto da tempo e che ora ha colpito in modo generalizzato tutte le attività presenti nel territorio comunale. Così l'assessore al commercio Roberta Lot in queste settimane è sommersa letteralmente dalle telefonate. «Ricevo molte chiamate di esercenti che mi chiedono quando si potrà riaprire perché non è possibile sostenere economicamente una situazione come quella che si è venuta a creare a lungo. Tante sono le telefonate anche di cittadini». Certe volte anche per l'assessore è difficile rispondere, «perché i provvedimenti presi ci vengono comunicati all'ultimo e al cittadino spesso non sappiamo cosa dire. Sono iniziative personali - sottolinea l'assessore - e le modalità e i tempi di consegna come i pagamenti vanno direttamente concordati con i titolari degli esercizi. Inoltre dato che sono iniziative private , il Comune ne dà semplice informazione al cittadino, ricordando che spetta a chi organizza il servizio, stabilire i tempi e le modalità di consegna, garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie. Come sanificazione dei mezzi, idoneità dei contenitori e materiali a contatto con l'alimento, controlli particolari, indossare i dispositivi individuali di protezione ed evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro».

Ma per superare l'emergenza l'ingegno emerge sempre. Molti esercenti, in particolare quelli dei generi alimentari, si sono dati da fare per convertirsi con la consegna a domicilio. Alcuni supermercati, come il Super One al centro commerciale Serenissima, grazie alla collaborazione di alcuni volontari, ha attivato un servizio di spesa e consegna a domicilio. Sono circa una dozzina le persone che danno una mano al personale del supermercato, preparando la spesa e consegnandola al cliente che arriva per ritirarla o per portarla direttamente a casa. Il supermercato Ceolin a San Odorico, invece, come la rivendita Rivaletto, si affida al personale interno. Tutto avviene nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Ma a consegnare a casa sono anche le pizzerie e qualche trattoria. Un servizio accolto con curiosità ma anche apprezzamento è quello offerto dalla pizzeria Basilicò in piazza del Popolo: consegna nelle case la pasta della pizza con tutti gli ingredienti richiesti e dà le istruzioni su come preparare la pizza e poi infornarla. Ha anche pubblicato sui social un filmato per illustrare le varie fasi della preparazione. Dalle richieste di questi giorni l'idea sembra piacere ai sacilesi che si scoprono pizzaioli. Ma a consegnare a domicilio sono anche i negozi di frutta e verdura, panifici, erboristerie, la para farmacia di viale Zancanaro, la macelleria Possamai di via Fasan e la coop sociale l'Acero Rosso con prodotti da orto, concimi e terricci. In questi giorni infatti chi ha un giardino può pulirlo e riorganizzarlo. In in tanti si sono attrezzati per costruire un piccolo orto fai da te. Sulle pagine dei social si possono trovare gli elenchi delle attività che offrono servizio a domicilio.

