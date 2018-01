Turista bellunese muore risucchiata in mare da un'onda nel Salernitano

La tragedia è avvenuta intorno alle 11 in località Praiano. La signora si trovava in compagnia del marito, Carlo Talamini di 56 anni, e di un'altra coppia di amici, Nicoletta Bressa e Nicola Zeggio, entrambi di 57 anni. I quattro erano in tenuta da trekking quando sono stati recuperati. Verosimilmente erano usciti per una passeggiata lungo il sentiero costiero. La salma della donna ora si trova all'ospedale di Castiglione di Ravello in attesa dell'esame autoptico. Da una prima ispezione esterna la donna presenta ecchimosi sul viso, conseguenza della caduta. Lungo quel tratto costiero è presente il parapetto, ma spetterà alla Guardia Costiera visionare le eventuali telecamere presenti in quell'area e appurare se vi fossero ben esposti tutti i cartelli indicanti pericoli e divieti. Quando la motovedetta della Capitaneria di Porto è giunta sul luogo, il marito era aggrappato ad una boa cercando di sorreggere la moglie. La prima ad essere soccorsa è stata proprio la donna, alla quale sono state praticate tutte le manovre di rianimazione ma ai soccorritori è apparsa già esanime. Cosa che è stata poi confermata dai sanitari dell'ambulanza. Il marito, invece, era in stato di ipotermia.

Non è la prima volta che a Praiano una donna muore dopo essere stata trascinata in mare da un'onda. Si verificò anche il 25 gennaio del 1999. Manuela Castaldo, 37 anni di Mogadiscio e residente a Napoli, fu travolta dall'onda mentre passeggiava in spiaggia con un uomo che era in sua compagnia. Fu ripescata a circa 40 metri dalla costa.